Giorgia Meloni fa shopping al centro di Roma e si intrattiene con i passanti che le chiedono i selfie. La premier, reduce da una lunga giornata a Palazzo Chigi, attorno alle 18.30 si è spostata di qualche centinaia di metri, in una boutique di via di Campo Marzio, accompagnata dalla segretaria particolare Patrizia Scurti e dalla scorta, molto discreta. Qualche momento di svago, dopo le tante ore passate in contatto con la Prefettura di Napoli per seguire le operazioni di soccorso della tragedia di Ischia. Una volta riconosciuta, il presidente del Consiglio non si è sottratta ai molti selfie che le hanno chiesto romani e turisti alle prese con le compere natalizie. Un piccolo bagno di folla, utile a smentire i sondaggi che danno in calo la sua popolarità.