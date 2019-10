Manovra, Garavaglia (Lega): “Numeri farlocchi dal governo, e una miriade di tasse”

“Con la Germania in recessione le stime della manovra non sono prudenti, sono sballate purtroppo. I numeri sono farlocchi”. Lo ha detto l’ex sottosegretario all’Economia leghista Massimo Garavaglia rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno promosso dalla Lega a Roma sul salario minimo.

“Non ci piace la miriade di tasse, come quella sulla plastica da 2 miliardi, che non pagano le aziende, ma le aziende e poi i consumatori, quindi di fatto sono tasse in più per 2 miliardi”, ha aggiunto il deputato.

“In totale sono almeno 5 miliardi di tasse in più nella manovra”. Sul salario minimo secondo Garavaglia “così come impostato è dannoso per i lavoratori, che si trovano senza welfare aziendale, e per le aziende perché le mette fuori mercato. Chiudono 250 aziende al giorno, lì il salario minimo è zero – ha affermato -. Il nostro problema è fare Pil”.

“Inoltre è una manovra divisiva, mette giovani contro anziani, dipendenti contro autonomi e partite Iva – ha detto -: il nostro Paese ha bisogno di fare squadra, di crescere tutti insieme. Con questa manovra di sicuro andiamo a scatafascio”.

