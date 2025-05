Festa dell’Europa 2025: Fondazione Omri il 19 maggio a Bruxelles nel segno di Mazzini e dei valori fondativi Unione

Lunedì 19 maggio alle 19 presso la sede dell’istituto italiano di Cultura di Bruxelles si terrà l’evento della fondazione degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Omri), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Belgio, l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e la Domus Mazziniana di Pisa, volta a riscoprire le radici dell’Europa unita, attraverso la figura e il pensiero di Giuseppe Mazzini.

Un evento in linea con il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “I valori fondamentali dell’Unione Europea non ammettono compromessi morali”. Parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione del conferimento della laurea honoris causa all’Università di Coimbra, ribadendo con fermezza l’urgenza di difendere e rafforzare l’identità democratica dell’Europa, oggi messa in discussione da derive autoritarie, crisi internazionali e crescenti sentimenti euroscettici, e in linea con la celebrazione che avverrà sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, a 75 anni dalla Dichiarazione Schuman – atto fondativo del processo d’integrazione europea, nel cuore del quartiere europeo, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e membri della società civile.

L’iniziativa intende rendere omaggio alla visione di un’Europa libera, democratica e solidale elaborata da Giuseppe Mazzini, pensatore repubblicano e protagonista del Risorgimento italiano. Una visione che ha anticipato molti dei principi oggi alla base dell’Unione Europea: libertà, giustizia sociale, rispetto della dignità umana, dei diritti civili e solidarietà tra i popoli. La serata si aprirà con un messaggio di saluto della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, seguito dai saluti istituzionali di Pierre Di Toro, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, Alessandro Butticé, presidente del comitato internazionale della fondazione Omri, Paolo Mancarella, presidente della Domus Mazziniana e del comitato provinciale di Pisa della fondazione Omri, Federica Favi, ambasciatore d’Italia in Belgio, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel corso dell’incontro, interverranno Pietro Finelli, direttore e coordinatore scientifico della Domus Mazziniana, con un intervento dedicato alla ‘Visione europea di Mazzini’, che ne esplorerà il progetto di un’Europa unita non solo dal punto di vista politico, ma anche culturale e sociale. Paolo Peluffo, presidente del comitato scientifico della fondazione Omri e presidente di sezione della Corte dei conti analizzerà l’eredità civica e repubblicana del pensatore, evidenziandone l’attualità in un’epoca di crisi della rappresentanza e dei valori democratici. A moderare l’intero evento sarà il prefetto Francesco Tagliente, presidente della fondazione Omri, che guiderà il dialogo tra i relatori in un momento di riflessione condivisa sull’attualità e il futuro del progetto europeo. In un contesto storico segnato da tensioni geopolitiche, conflitti e crescenti sfide interne all’Unione, la fondazione Omri riafferma, con questo evento, l’importanza di ritrovare nelle radici del pensiero mazziniano una bussola etica e civile per un’Europa più coesa, consapevole e fondata sui valori condivisi.