Euro 2020, Salvini: “Razzismo non si combatte inginocchiandosi”

“È surreale pensare di risolvere il problema del razzismo inginocchiandosi”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta così ai microfoni di Radio 24 la questione delle nazionali in ginocchio in favore del movimento Black Lives Matter a Euro 2020, in vista dei quarti finale previsti oggi a Monaco di Baviera in cui l’Italia sfiderà il Belgio.

“Il razzismo non si combatte inginocchiandosi”, ha ribadito Salvini. “Stasera gli Azzurri devono fare quello che vogliono, che il segretario del Pd sia preoccupato dell’inginocchiamento è surreale, a me interessa che l’Italia vinca”.

La stoccata del leader del Carroccio a Enrico Letta segue i ripetuti appelli del segretario dem alla nazionale allenata da Roberto Mancini. A fine giugno, dopo la gara contro il Galles e prima degli ottavi di finale vinti dall’Italia contro l’Austria, Letta aveva chiesto: “Che si inginocchino tutti, perché francamente l’ho trovata una scena pessima“. Chiarendo poi di essere favorevole a una scelta libera dei giocatori.

Anche allora Salvini aveva attaccato il leader dei dem. “È roba da radical chic”, aveva commentato il segretario del Carroccio riferendosi alla questione delle nazionali in ginocchio contro il razzismo.