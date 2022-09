Elezioni regionali Sicilia 2022, i risultati: ecco il vincitore

ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022 VINCITORE – Chi ha vinto le elezioni regionali in Sicilia, che si sono tenute – come quelle politiche – domenica 25 settembre 2022? Di seguito tutti i risultati e il vincitore di questa importante tornata elettorale.

Exit poll

Per gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani avrebbe vinto le elezioni in Sicilia attestandosi con una percentuale che va da 37 al 41 per cento. Il candidato del centrodestra è dato 13 punti davanti al secondo, Cateno De Luca (Sicilia Vera), tra il 24 e il 28 per cento. Segue la candidata di Pd-Cento passi, Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 19,5 per cento, quindi il candidato del M5s Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17. Gli altri due candidati (Gaetano Armao e Eliana Esposito) si attesterebbero dall’1,5 al 3,5 per cento.

Candidati

Dopo le tensioni tra i partiti della coalizione che hanno impedito la ricandidatura di Nello Musumeci, il centrodestra si è presentato unito attorno a Renato Schifani. Con lui: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia-Lega, Popolari e autonomisti e Dc. Dopo la rottura dell’alleanza tra M5s e Pd, i Dem e i partiti della sinistra sostengono Caterina Chinnici, eurodeputata figlia del giudice Rocco Chinnici assassinato dalla mafia, la quale può contare sul sostegno di due liste: Pd e Fava/Centopassi. Una sola lista composta da militanti e dirigenti per il M5s, che ha candidato a governatore Nuccio Di Paola, referente regionale del movimento. Nove le liste messe in campo da Cateno De Luca, il leader del movimento Sicilia Vera, che punta a Palazzo d’Orleans dopo essersi dimesso in anticipo da sindaco di Messina. In campo anche Gaetano Armao, attuale vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia nel governo Musumeci: sostenuto da Azione di Calenda e Italia Viva, Armao ha lasciato Forza Italia. In corsa c’è anche Eliana Esposito degli indipendentisti Siciliani liberi.