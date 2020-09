“Ho fatto il massimo che potevo fare. Mi assumo le mie responsabilità, penso di poterle condividere con tutti, ma mi assumo le mie responsabilità”. Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Puglia, commenta così a TPI l’esito del voto, che ha visto la netta vittoria del governatore uscente, Michele Emiliano. “Meloni mi ha ringraziato e mi ha incoraggiato ad andare avanti, Poteva andar meglio, è andata così”. Fitto spiega così ala sconfitta: da un lato, “i mesi della gestione Covid, a prescindere dalla gestione, hanno dato una visibilità molto forte a tutti i presidenti uscenti, che non a caso hanno tutti vinto in modo chiaro”; dall’altro, “la giunta regionale ha lavorato in campagna elettorale come se fosse un comitato elettorale, un comportamento discutibile”.

