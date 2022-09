“Ho sentito oggi delle parole del segretario Pd, non so se dimissionario, che ha parlato di giornata triste per l’Italia. A Letta voglio dire che quando si vota è sempre una festa della democrazia e il Pd anche visto l’esito del voto dovrebbe imparare a rispettare i cittadini e la gente. Democrazia non è solo se vince una sinistra spocchiosa che non impara dai suoi errori”, ha detto capogruppo FdI al Senato, Luca Ciriani.