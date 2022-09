Elezioni politiche 2022: la diretta live di oggi, 28 settembre

ELEZIONI POLITICHE 2022 – La vincitrice delle elezioni Giorgia Meloni lavora alla squadra per palazzo Chigi. Non ne parla ancora esplicitamente, ma circolano già i primi nomi per il totoministri. E nel partito si pensa già alle riforme. Nel frattempo nel partito di via Bellerio inizia la resa dei conti dopo gli scarsi risultati elettorali ottenuti: è in corso il consiglio federale della Lega. Roberto Maroni ha chiesto esplicitamente “un nuovo segretario”. Di seguito le ultime notizie di oggi, 28 settembre, sull’esito delle elezioni e le conseguenze del voto.

Risultati elezioni politiche: la diretta

Ore 07.00 – Zelensky si congratula con Meloni – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con Giorgia Meloni per la vittoria delle elezioni politiche. “Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni – ha scritto su Twitter Zelensky – Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”. A stretto giro è arrivata la risposta della leader Fdi: “Caro Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!”.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

Ripartizione seggi

Come vengono ripartiti i voti delle elezioni politiche 2022 (qui sopra la diretta della giornata)? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).