Elezioni, Letta: “Con il presidenzialismo la destra punta ai pieni poteri. Vogliono mandare via Mattarella”

“Puntano ai pieni poteri. Ma è un discorso che si scontra con la storia di questi 18 mesi di buongoverno senza presidenzialismo. Draghi ha fatto le cose dicendo dei sì e dei no. Se vogliamo, e il Pd lo vuole, il sistema può funzionare”, così su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, postando l’intervista a La Stampa in cui è tornato a lanciare l’allarme democratico legato alla possibile e schiacciante vittoria della destra, che avrebbe intenzione di “mandare a casa Mattarella”. “Berlusconi se l’è lasciato scappare, vogliono mandare via Mattarella. Possiamo ancora ribaltare un destino che sembra già scritto. Serve pensare al voto utile”, ha dichiarato il segretario dem, impegnato nell’ultimo miglio di campagna a convincere gli elettori contrari a Meloni a non scegliere il Terzo Polo o il M5S, sopratutto negli uninominali, dove si vince per un voto in più, perché significherebbe far eleggere i candidati di centrodestra. “La causa del Pd e del Terzo Polo è quella di sconfiggere il Pd e prenderne il posto. Hanno abbandonato da tempo l’idea di contrastare la destra. Rivendico il fatto che gli unici a essere intenzionati a farlo siamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci”, ha continuato Letta.