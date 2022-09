Cirinnà: “Calenda è pronto a fare il governo con Meloni”

“Calenda è pronto a fare il governo con Meloni”, così la senatrice del Pd Monica Cirinnà a Tpi a margine dell’apertura della campagna elettorale del Pd a Roma, in Piazza Santi Apostoli. “Le alleanze non sono andate come tutti volevamo, sicuramente sarebbe stato un vantaggio per tutti costruirle, ma adesso ci ritroviamo così per responsabilità condivisa e nessuno deve dare la colpa al Pd”, continua l’esponente dem, candidata al Senato nel collegio uninominale Roma 4. “Se il problema di Renzi e Calenda è il Pd si svegliassero e rendessero conto che è l’estrema destra il vero pericolo, non noi”, aggiunge.

Sulle parole pronunciate da Calenda, che il giorno prima aveva detto di essere pronto a fare un governo di unità nazionale anche con Meloni qualora la leader di FdI fosse stata pronta ad accogliere il ritorno di Draghi, per poi ribadire, in serata, il suo No a sovranisti e populisti, Cirinnà afferma: “Calenda è pronto a fare il governo con Meloni pur di avere poltrone, seggi e posti da cui esercitare il potere, noi non siamo così”. E sullo strappo in Sicilia del M5S, in risalita nei sondaggi, la senatrice dichiara: “Conte si metta una mano sulla coscienza e si renda conto che sta consegnando il Paese ai fascisti, o comunque all’estrema destra più pericolosa”.