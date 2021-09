Elezioni amministrative Roma 2021: i programmi dei candidati sindaco

Il 3 e 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni amministrative di Roma: ma quali sono i programmi dei candidati sindaco? Da Virginia Raggi a Enrico Michetti, da Roberto Gualtieri a Carlo Calenda fino ai candidati minori, ecco quali sono le proposte che gli aspiranti primi cittadini della Capitale hanno promesso di realizzare in caso di elezione al Campidoglio.

Elezioni amministrative Roma 2021: il programma di Virginia Raggi | M5S

Sindaca uscente, Virginia Raggi è la candidata del Movimento 5 Stelle. Dopo cinque anni a Palazzo Senatorio, la Raggi cerca il bis con un programma incentrato su casa, lavoro, mobilità e legalità, che si può consultare integralmente qui.

Elezioni comunali Roma 2021: il programma di Enrico Michetti | Centrodestra

Candidato del centrodestra, Enrico Michetti proverà a conquistare il Campidoglio a tredici anni di distanza dall’ultimo sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno. Si è a lungo ironizzato sul fatto che Michetti non avesse un programma, dal momento che, sul suo sito ufficiale, non ve era traccia. Programma che successivamente è stato caricato sul web e che ora è consultabile qui.

Elezioni sindaco Roma 2021: il programma di Roberto Gualtieri | Centrosinistra

Roberto Gualtieri è il candidato sindaco del centrosinistra. L’ex ministro dell’Economia ha stilato due programmi: uno per Roma (disponibile qui) e uno per i municipi (consultabile qui).

Roma 2021: il programma di Carlo Calenda | Lista civica Calenda sindaco

“Mina vagante” di queste elezioni amministrative, Carlo Calenda punta ad approdare al ballottaggio per poi riuscire nell’impresa di conquistare Roma grazie ai voti che potrebbe ottenere sia dal centrodestra che dal centrosinistra, a seconda del candidato che potrebbe sfidare in un eventuale “spareggio”. Per riuscirci, ha elaborato il seguente programma (disponibile qui).

Elezioni amministrative Roma 2021: i programmi degli altri candidati

Tra gli altri candidati a Roma, c’è l’ex esponente del M5S, Monica Lozzi, il cui programma elettorale è disponibile qui, Fabiola Cenciotti del Popolo della Famiglia (qui il programma), Andrea Bernaudo (qui il suo programma) e l’ex assessore all’Urbanistica della giunta Raggi, Paolo Berdini, le cui proposte per Roma sono queste.

Fabrizio Marrazzo, del Partito Gay Lgbt+, propone queste idee per Roma, mentre Micaela Quintavalle ha raccolto le sue proposte qui. Tra le altre candidate, c’è anche Cristina Cirillo (qui la sua presentazione), Elisabetta Canitano (qui le sue parole) Margherita Corrado (le cui idee sono raccolte qui).

Concludono la corsa al Campidoglio, Francesco Grisolia, Rosario Trefiletti (qui il programma), Luca Teodori (qui le proposte per le amministrative), Sergio Iacomoni, le cui idee sono raccolte qui, Paolo Oronzo Mogli, Rodolfo Concordia, Gianluca Gismondi, Gilberto Trombetta (qui il programma) e Giuseppe Cirillo (qui le sue proposte).

