Elezioni amministrative Roma 2021, i candidati presidenti dei municipi

Il 3 e 4 ottobre 2021 a Roma, così come in molti altri comuni, si svolgono le elezioni amministrative con i cittadini che saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco, l’Assemblea capitolina e i presidenti dei 15 municipi che rappresentano la suddivisione amministrativa della Capitale: ecco quali sono i candidati e le liste che li appoggiano per ogni singolo municipio.

Municipio I

Lorenza Bonaccorsi – Centrosinistra

– Centrosinistra Lorenzo Santonocito – Centrodestra

– Centrodestra Federica Festa – M5S

– M5S Giuseppe Lobefaro – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Franco Bottoni – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Giovanni Buonsanti – Popolo della Famiglia

– Popolo della Famiglia Giancarlo Carlone – Lista Nerone

Municipio II

Francesca Del Bello – Centrosinistra

– Centrosinistra Patrizio Di Tursi – Centrodestra

– Centrodestra Elisabetta Gagliassi – M5S

– M5S Caterina Boca – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Massimo Tesone – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Stefano Berruti – Liberisti italiani

Municipio III

Paolo Marchionne – Centrosinistra

– Centrosinistra Giordana Petrella – Centrodestra

– Centrodestra Dario Quattromani – M5S

– M5S Mara Marziali – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Gian Marco Marchesini – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Mariateresa Bifulco – Lista Nerone

– Lista Nerone Silvio Rossi – Popolo della Famiglia

– Popolo della Famiglia Alessandro Onofri – Liberisti italiani

Municipio IV

Massimiliano Umberti – Centrosinistra

– Centrosinistra Roberto Santoro – Centrodestra

– Centrodestra Roberta Della Casa – M5S

– M5S Federico Sciarra – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Danilo Barbuto – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Marco Petrizzelli – Popolo della Famiglia

Municipio V

Mauro Caliste – Centrosinistra

– Centrosinistra Daniele Rinaldi – Centrodestra

– Centrodestra Valentina Coppola – M5S

– M5S Massimo Piccardi – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Sabrina Campomassi – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Angelo de Santis – Popolo della Famiglia

Municipio VI

Fabrizio Compagnone – Centrosinistra

– Centrosinistra Nicola Franco – Centrodestra

– Centrodestra Francesca Filipponi – M5S

– M5S Valter Mastrangeli – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Naomi Durante – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Claudio Matteoda – Popolo della Famiglia

– Popolo della Famiglia Mauro Serafino – Lista Nerone

Municipio VII

Francesco Laddaga – Centrosinistra

– Centrosinistra Luigi Avveduto – Centrodestra

– Centrodestra Manuel Trombetta – M5S

– M5S Luca D’Egidio – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Salvatore Vivace – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Mauro Rotunno – Popolo della Famiglia

– Popolo della Famiglia Massimialiano Scaringella – Lista Nerone

Municipio VIII

Amedeo Ciaccheri – Centrosinistra

– Centrosinistra Alessio Scimè – Centrodestra

– Centrodestra Marco Merafina – M5S

– M5S Simonetta Novi – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Elena Cherubini – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Eleonora Antonucci – Popolo della Famiglia

Municipio IX

Titti Di Salvo – Centrosinistra

– Centrosinistra Massimiliano De Julis – Centrodestra

– Centrodestra Carla Canale – M5S

– M5S Marco Muro Pes – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Laura Campagnola – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Marco Cangini – Popolo della Famiglia

– Popolo della Famiglia Diego Zandel – Liberisti italiani

Municipio X

Mario Falconi – Centrosinistra

– Centrosinistra Monica Picca – Centrodestra

– Centrodestra Alessandro Ieva – M5S

– M5S Andrea Bozzi – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Filipe De Jesus Paula – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Claudio Ridolfi – Popolo della Famiglia

Municipio XI

Gianluca Lanzi – Centrosinistra

– Centrosinistra Daniele Catalano – Centrodestra

– Centrodestra Luca Mellina – M5S

– M5S Gianluca Fioravanti – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Stella Petrucci – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Andrea Greffi – Popolo della Famiglia

Municipio XII

Elio Tomassetti – Centrosinistra

– Centrosinistra Pietrangelo Massaro – Centrodestra

– Centrodestra Alessandro Galletti – M5S

– M5S Francesca Severi – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Marta Mondazzi – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Massimo Boschi – Popolo della Famiglia

– Popolo della Famiglia Tatiana Melaragni – Lista Nerone

Municipio XIII

Sabrina Giuseppetti – Centrosinistra

– Centrosinistra Marco Giovagnorio – Centrodestra

– Centrodestra Giuseppina Castagnetta – M5S

– M5S Caterina Monticone – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Francesco Giuliano – rEvoluzione Civica

Municipio XIV

Marco Della Porta – Centrosinistra

– Centrosinistra Domenico Naso – Centrodestra

– Centrodestra Michele Menna – M5S

– M5S Camilla Bargione – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Samantha Pocaterra – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Andrea De Angelis – Liberisti italiani

Municipio XV

Daniele Torquati – Centrosinistra

– Centrosinistra Andrea Signorini – Centrodestra

– Centrodestra Irene Badaracco – M5S

– M5S Tommaso Martelli – Lista civica Calenda sindaco

– Lista civica Calenda sindaco Salvatore Basile – rEvoluzione Civica

– rEvoluzione Civica Paolo Coscione – Popolo della Famiglia

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2021

Qui tutte le notizie sulle elezioni comunali di Roma