Elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021: come si vota alle comunali

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre circa dodici milioni di italiani saranno chiamati a votare alle elezioni amministrative 2021: ma come si vota per le elezioni comunali? Di seguito, viene spiegato quale è la modalità di voto e cosa prevede la legge elettorale.

La legge elettorale

Le elezioni amministrative si svolgono secondo una legge elettorale con sistema maggioritario: vince il candidato che ottiene il 50% più uno dei consensi, altrimenti si va al ballottaggio (che eventualmente si terrà il 17 e il 18 ottobre 2021) tra i due più votati. Questa regola vale per i comuni con più di 15mila abitanti: per gli altri comuni, invece, vince il candidato sindaco che ottiene un voto in più.

Come si vota

Ciascun elettore può esprimere la propria preferenza tracciando un segno sul nome del candidato sindaco: in questo caso il voto andrà solo ed esclusivamente a lui.

In alternativa, si può votare una delle liste collegate al candidato sindaco: così la preferenza andrà sia alla lista che al sindaco che quel partito sostiene.

Previsto anche il voto disgiunto: i cittadini possono barrare sulla loro scheda il nome di un candidato sindaco e poi il simbolo di una lista che non lo appoggia.

Le norme anti-Covid da rispettare

Ciascun elettore dovrà presentarsi al seggio con la tessera elettorale (qui viene spiegato cosa fare in caso di rinnovo) e un documento d’identità.

Per votare non è obbligatorio avere il Green Pass, anche se bisognerà comunque rispettare alcune norme anti-Covid. All’interno del seggio, infatti, sarà obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare assembramenti, e si potrà accedere solo ed esclusivamente se la temperatura corporea non supera i 37,5° e se, ovviamente, non si obbligati a rispettare un periodo di quarantena.

A che ora si vota

Come detto si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Domenica 3 ottobre si potrà votare dalle 7 alle 23, mentre lunedì 4 ottobre i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15, dopodiché, subito dopo la chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio elettorale.

