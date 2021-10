Elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021: a che ora si vota per le comunali

Dodici milioni di italiani domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 sono chiamati a votare alle elezioni amministrative: ma a che ora si vota per questa prima tornata di elezioni comunali?

Orario

Come detto le operazioni di voto si svolgeranno in due giorni diversi con orari differenti. Domenica 3 ottobre, infatti, i seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00, mentre lunedì 4 ottobre si potrà votare dalle 7.00 alle ore 15.00, ora in cui verranno chiusi i seggi per iniziare, poi, lo spoglio delle schede.

Comunali 2021

In totale sono 1.157 i comuni coinvolti nelle elezioni amministrative 2021. Nello stesso giorno, inoltre, si voterà per le Regionali in Calabria e per le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle.

Sono sei i capoluogo di regione dove si andrà a votare, Roma, Torino, Milano, Trieste, Bologna e Napoli, mentre sono 14 le città capoluogo di provincia in cui è previsto il voto: Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese.

Le elezioni, che si sarebbero dovute tenere nella scorsa primavera, sono state rinviate a causa dell’emergenza Covid, mentre gli eventuali ballottaggi sono previsti per il 17 e il 18 ottobre 2021.

Per votare non è obbligatorio il Green Pass anche se andranno rispettate alcune norme anti-Covid. È assolutamente vietato recarsi al seggio se la temperatura corporea non supera i 37,5° o se si è sottoposti a un periodo di quarantena.

Al seggio è obbligatorio indossare la mascherina, rispettare le norme di distanziamento sociale evitando assembramenti e igienizzare le mani prima delle operazioni di voto.

Le elezioni amministrative si svolgono secondo una legge elettorale con sistema maggioritario: vince il candidato che ottiene il 50% più uno dei consensi, altrimenti si va al ballottaggio tra i due più votati. Questa regola vale per i comuni con più di 15mila abitanti: per gli altri comuni, invece, vince il candidato sindaco che ottiene un voto in più.

