Chi è Layla Pavone, candidata M5S alle elezioni amministrative Milano 2021

Manager e docente, Layla Pavone è la candidata del M5S alle elezioni amministrative di Milano, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Scelta da Giuseppe Conte, Pavone è sostenuta solamente dal Movimento 5 Stelle, che come avvenuto anche a Roma e a Torino, a Milano non ha trovato un accordo con il Pd per una candidatura comune.

L’ex membro del consiglio di amministrazione de Il Fatto Quotidiano dovrà tentare la difficile impresa di arrivare al ballottaggio, dopo che gli ultimi sondaggi pubblicati prima delle elezioni la davano molto staccata dai due candidati principali di centrosinistra e centrodestra, rispettivamente il sindaco uscente Beppe Sala e il pediatra Luca Bernardo. Ma chi è Layla Pavone? E cosa ha fatto nella sua vita privata prima di intraprendere la carriera politica? Di seguito, tutte le informazioni sulla candidata del Movimento 5 Stelle a Milano.

Biografia

Layla Pavone è nata a Milano il 28 aprile del 1963. Laureata in scienze politiche all’Università statale di Milano nel 1987, un anno dopo ha conseguito un master in Comunicazione d’impresa e nuove tecnologie. Negli anni ’90 si occupa di marketing e advertising online, arrivando a vendere quello che è stato definito da alcuni “il primo banner pubblicitario in Italia”. Nel 1997 ha fondato Publikompass, prima concessionaria di pubblicità online, e dal 2000 al 2004 lavora nel Gruppo Dentsu Aegis Med. Dal 2003 al 2010, presiede Iab Italia, la sezione italiana della più importante associazione nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale, di cui è tuttora presidente onorario.

Nel 2010 ha ricevuto il riconoscimento di “Ambasciatore della comunicazione” in occasione del Premio NC Awardal e dal 2012 al 2014 è stata Presidente del Centro Studi Assocom, l’associazione di categoria che riunisce le imprese di comunicazione. Fa parte del consiglio di amministrazione della Seif, la società editrice del Fatto Quotidiano ed è anche docente a contratto e condirettrice del master Assocom-Almed/Università Cattolica del Sacro Cuore “Digital Communication Specialist”.

Vita privata

Layla Pavone è madre di Beatrice, 26 anni. Da nove anni è legata al compagno, un medico, dopo due divorzi. Appassionata di viaggi, golf e bricolage, è descritta da chi la conosce bene come un’ottima cuoca, esperta di risotti. Prima di essere scelta dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte come candidata del Movimento 5 Stelle a Milano, ha dichiarato di aver votato in passato per i radicali.

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2021