Dalla strada sbarrata per il Quirinale all’irrilevanza sulla crisi Ucraina: Draghi ha perso il whatever it takes

Gli hanno già rovinato la festa una volta quando in ballo per lui c’era il settennato al Quirinale. E adesso Mario Draghi è preoccupato che siano pronti a dargli il resto, a sfregiargli fama e carriera, chissà forse pure il futuro. L’ultimo in ordine di tempo a usarlo come sacco da boxe che suona tanto come l’ultimo avvertimento prima che la spina venga staccata, è stato Giuseppe Conte. Che lo ha accusato del massimo della scorrettezza, ossia di non esser più garante della maggioranza perché pur potendo non ha fatto nulla per evitare che ai 5 Stelle venisse scippata la presidenza della Commissione Esteri finita poi nelle mani dell’azzurra Stefania Craxi. «Quel voto – ha detto il leader del M5S – certifica che l’attuale maggioranza di governo esiste solo sulla carta». Prima ancora è stato Silvio Berlusconi ad assestargli un bel pestone e dire che, al netto delle ipocrisie, «l’Italia è in guerra a tutti gli effetti perché invia le armi all’Ucraina». E soprattutto che in Europa non ci sono leader della statura necessaria per interloquire con Putin: insomma, è il ragionamento, ammesso che Mosca volesse trattare la pace dopo tre mesi di guerra devastante all’Ucraina, non avrebbe con chi farlo. Una implicita autocelebrazione di se stesso, campione dell’accordo Usa-Russia di Pratica di Mare, ma pure uno schiaffone a Draghi. Che all’inizio del confliitto è caduto in fuori gioco ed è stato costretto a annullare all’ultimo istante il viaggio a Mosca. E poi di lì si è trovato a rincorrere tutti gli altri leader checché l’ambizione fosse dall’inizio di giocare un ruolo di primo piano, aprendo un canale di dialogo diretto con il presidente russo e arrivare a far da garante alla conferenza di pace per la ne delle ostilità che non sembrano alle viste.

I conti con l’oste

Un risultato che consegnerebbe alla storia l’attuale inquilino di Palazzo Chigi richiamato in servizio in Italia, allora alle prese con la triplice emergenza economica-sociale-pandemica, dopo gli anni lucenti da banchiere centrale: per lui, laddove dovesse conquistarsi la medaglia del mediatore del conflitto, si aprirebbe un fulgido avvenire politico in Europa o forse alla guida della Nato, al posto di Jens Stoltenberg che lascerà tra qualche mese dopo una gestione dimenticabilissima perché troppo schiacciata, a detta di Berlusconi, Salvini, Conte e non solo, sui desiderata di Biden. Ma per il futuro Draghi dovrà fare comunque i conti con l’oste, che poi sono gli stessi partiti che l’hanno acclamato e poi hanno segato le sue aspirazioni per il Colle, mentre naturalmente gli promettevano ben altri successi: chi un posto da segretario Nato appunto, chi un ruolo da federatore di una coalizione di centro per assicurare un governo al Paese oltre il 2023.

Lui dall’umiliazione quirinalizia è uscito trasformato, ma poi si è adattato al nuovo corso che impone di ingoiare rospi a non finire, anche se lì per lì aveva sbottato perdendo quell’aplomb da superburocrate europeo che è da sempre la sua cifra. «Tanti, anche politici, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurarli. Se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, un lavoro me lo trovo anche da solo…». Per dire che della politica ha imparato a darsi il giusto e rivendicare l’ordine delle grandezze tra lui e loro. Grandezze che però oggi sembrano assottigliate rispetto a un tempo: se a marzo 2021 Draghi era il salvatore della Patria a cui nessuno era in grado di dire di no, ora è ostaggio delle esigenze elettorali oltre che delle bizze da cortile. Che non lo rafforzano, tutt’altro, ne zavorrano le ambizioni già tutt’altro che luminose ora che le prestazioni deludenti dell’economia italiana languono, per usare un eufemismo.