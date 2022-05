Conte: “M5S sconfitto in Senato, registriamo che c’è una nuova maggioranza da FdI a Iv”

“Si è appena concluso un consiglio straordinario del M5s convocato d’urgenza: registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza da FdI a Iv”. Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe Conte, al termine del consiglio nazionale straordinario del Movimento convocato dopo l’elezione di Stefania Craxi a presidente della commissione Esteri del Senato al posto del senatore Vito Petrocelli, che dopo il voto ha dato l’addio al M5S e annunciato l’addio al Cal. “Draghi era stato avvertito già ieri. Spetta a lui la responsabilità tenere in piedi questa maggioranza. Oggi M5s, Pd e Leu sono stati responsabili, altri no” ha aggiunto Conte.

L’elezione del sostituto di Petrocelli, fatto decadere tramite lo scioglimento dell’intera commissione a causa delle sue posizioni considerate filo-russe sulla guerra in Ucraina, era stata inizialmente considerata dal partito di Conte un semplice passaggio di consegne, che in nome della tenuta della maggioranza avrebbe portato alla nomina di un altro esponente pentastellato, l’ex capogruppo a Palazzo Madama Ettore Licheri. Ma quest’ultimo, a scrutinio segreto, ha ottenuto solo nove voti, presumibilmente di M5S e Pd, contro il 19 ottenuti da Craxi, arrivati dagli altri partiti, quelli che oggi l’ex premier definisce i protagonisti della “nuova maggioranza”. “È la quarta elezione importante persa da Giuseppe Conte, che ha già perso la sfida sui capigruppo Castellone e Crippa e quella sulla presidenza della Repubblica”, è il commento che circola tra i senatori che, secondo quanto riportato dall’Ansa, ironizzano così sulla perdita della presidenza in Commissione Esteri: “In pratica Conte vince solo se gareggia da solo”.