Discorso Putin, Meloni: “È una mossa disperata”. Salvini: “Spero solo che la guerra finisca”

Il discorso con cui Vladimir Putin oggi ha annunciato la “mobilitazione parziale” della Russia rappresenta una mossa “abbastanza disperata”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, secondo cui l’atteso annuncio del presidente russo “tradisce debolezza”.

“È una mossa abbastanza disperata che precede due azioni, il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e la mobilitazione parziale, con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, parlando ai microfoni di Rtl.

“Ora bisogna stare attenti ed essere compatti, perché quando uno è nervoso le conseguenze possono essere di ogni genere, quindi adesso serve lucidità, compattezza e anche diplomazia”, ha aggiunto.

“Spero solo che la guerra finisca prima possibile”, ha commentato invece Matteo Salvini. “Speriamo che non vada troppo avanti a lungo se no la pagheranno in vite in Ucraina e in posti di lavoro in Italia”, ha aggiunto il segretario della Lega a ’24 mattino’ su Radio 24, sottolineando che “resta ben salda la collocazione dell’Italia nella Alleanza occidentale e tra i paesi liberi e democratici”

“Prima o poi ci sarà una trattativa di pace”, ha aggiunto. “A quali condizioni dovranno essere gli ucraini a deciderlo visto che qui c’e’ un aggressore. Spero che sia tra un mese e non tra un anno che si torni a dialogare e le parti in conflitto si siedano a un tavolo”, ha continuato Salvini, che è poi tornato sulle polemiche sui presunti rapporti della Lega con Mosca. “Non scherziamo: tutti hanno avuto rapporti con Putin. Renzi, Letta, Berlusconi, Prodi. Poi quando scoppia una guerra, quando uno scatena una guerra passa dalla parte del torto”, ha detto Salvini, “Francamente non mi auguro che la Russia venga annientata dal resto del mondo. Il problema ora e’ la Cina”.