Di Battista contro il mancato strappo del M5S: “E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani”

Di Battista: “E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani”

“E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani”: così Alessandro Di Battista commenta il mancato strappo del M5S dopo l’incontro tra Conte e Draghi avvenuto nella giornata di mercoledì 6 luglio.

In un post su Facebook, l’ex deputato M5S ha scritto: “E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani. Esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori Presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale”.

“Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai” ha aggiunto Di Battista.

“Intanto anche i più irriducibili sostenitori del Movimento, gli ultimi giapponesi direi, si domandano come sia stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell’autolesionismo”.