Decreto green pass, il governo frena: rinvio per ristoratori e impiegati pubblici

Il governo non estenderà l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Lo ha dichiarato ieri il segretario della Lega Matteo Salvini, affermando di aver ricevuto rassicurazioni da Mario Draghi su temi diventati sensibili per la coesione della maggioranza, come l’obbligo vaccinale.

“Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta”, ha detto oggi Salvini alla Fiera di Rho, sostenendo che il governo non esaminerà l’obbligo vaccinale. “Escludo che arrivi in discussione l’obbligo vaccinale”, ha affermato.

Nel decreto che sarà approvato giovedì, il governo impone l’obbligo per il personale di quelle aziende impegnate nel settore sanitario come pulizie e mense. È invece rinviato alla prossima settimana l’obbligo per il personale di bar e ristoranti, palestre, dipendenti di cinema e teatri e tutti gli altri settori dove il green pass è già obbligatorio per i clienti.

Opinioni / Il capolavoro politico di Salvini: sul Green Pass non ha toccato palla ed è riuscito a scontentare tutti Cronaca / Green pass, Salvini: “Ho parlato con Draghi, non sarà esteso a tutti i lavoratori”

Se lo scontro politico non metterà altri freni ai lavori in corso, il presidente del Consiglio dovrebbe riunire la sua squadra e chiedere il via libera a un intervento “marginale”, che poi tanto piccolo non è. Oltre agli operatori delle mense scolastiche e delle pulizie negli edifici di elementari, medie e licei, anche camerieri, baristi, istruttori di palestre e piscine, bigliettai dei cinema e dei teatri.

È solo un primo step. Poi il governo proverà a chiudere l’intesa anche per la Pubblica amministrazione: un decreto legge unico, composto da un solo articolo, per allargare l’obbligo di esibire la certificazione verde a tutti i lavoratori indistintamente. La strada scelta da Draghi potrebbe essere questa, ma se per quanto riguarda la Pubblica amministrazione la decisione sembra presa già da tempo, con il ministro Brunetta primo sostenitore della misura, nel mondo delle imprese private non c’è ancora alcun accordo.

L’incontro di ieri tra il segretario della Cgil Maurizio Landini e il presidente Draghi prima e la riunione tra i sindacati e Confindustria dopo non hanno dato vita a un vero accordo: la condizione delle imprese, che i sindacati potrebbero accettare, è quella dell’estensione del green pass a tutti i lavoratori solo con i tamponi gratuiti a carico dello Stato.

Il leader della Lega continua a frenare. Il ministro Roberto Speranza al contrario chiede di estendere i confini del green pass. Resta quindi un unico punto fermo: si parte con i lavoratori esterni della scuola. Il decreto atteso per domani potrebbe dunque essere il primo di una nuova serie di interventi. In ogni caso per far scattare l’obbligo bisogna attendere 15 giorni in modo da dare il tempo a chi vuole vaccinarsi di sottoporsi almeno alla prima dose.