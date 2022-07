Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 20 luglio 2022

Oggi, mercoledì 20 luglio 2022, al Senato si vota la fiducia al governo. Alle 9.30 il premier dimissionario Mario Draghi prenderà la parola, dopo seguirà la discussione generale e alle 11 si voterà. Domani, invece, toccherà a Montecitorio. L’esecutivo, anche senza i numeri del Movimento 5 Stelle, otterrebbe la fiducia in Parlamento. Numeri al momento ancora incerti. Nel corso della giornata di ieri, Draghi ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le consuete interlocuzioni tra Capo di Stato e premier in una fase delicata. L’ex presidente della Bce, nella mattinata di ieri, ha incontrato anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta per parlare del futuro dell’esecutivo. Il centrodestra ha espresso sconcerto per il colloquio con il leader dem e ha chiesto a sua volta un incontro con il presidente del Consiglio.

Crisi di governo, le ultime notizie

Ore 10.08 – Draghi: “Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto?” – Ora c’è bisogno di un sostegno convinto all’azione dell’esecutivo – non di un sostegno a proteste non autorizzate, e talvolta violente, contro la maggioranza di governo. All’Italia non serve una fiducia di facciata, serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo compiuto nei primi mesi e poi affievolito? Siamo qui oggi, sono qui, a questo punto perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me ma a tutti gli italiani. Grazie”. Si conclude così il discorso del premier di fronte ai senatori della Repubblica.

Ore 10.01 – Draghi: “L’unica strada è ricostruire il patto di fiducia” – Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro che ha un significato evidente, non è possibile ignorarlo, significherebbe ignorare il Parlamento, non è possibile contenerlo perché significherebbe che ognuno può ripeterlo, non è possibile minimizzarlo perché viene dopo mesi di strappi e ultimatum. L’unica strada è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione degli italiani è impossibile da ignorare. Mi ha colpito l’appello di 2000 sindaci. Il secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia, verso cui la nostra gratitudine è immensa”

Ore 10.00 – Draghi: “Dimissioni perché venuta meno maggioranza unità nazionale. Vi spiego la mia scelta sofferta ma dovuta” – “Oggi spiego a voi e agli italiani il motivo delle mie dimissioni, una scelta sofferta ma dovuta perché è venuta meno la maggioranza di unità nazionale”, ha detto il premier Mario Draghi aprendo il suo discorso in Senato.

Ore 09.50 – È iniziato il discorso di Draghi al Senato – “Non sono stato eletto serve un sostegno ampio da parte del Parlamento”. La seduta andrà avanti con il discorso di Draghi fino alle 10.30, quando il presidente del Consiglio si recherà alla Camera per consegnare il testo delle comunicazioni rese a Palazzo Madama. Alle ore 11.00 riprenderà la seduta del Senato, con una discussione generale prevista fino alle 17, quando Draghi replicherà. Alle 17.30 inizieranno le dichiarazioni di voto ed alle 19 partirà a “chiama” dei senatori.

Ore 08.30 – Salvini: “La Lega deciderà per il bene dell’Italia” – “Dopo la crisi di governo causata dai 5Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un PD che insiste a parlare di Ius Soli, Ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell’Italia”, ha detto il leader della Lega.

Ore 08.12 – Pd, parole Madia non riflettono pensiero segreteria – L’intervista di Marianna Madia a La Repubblica, “non riflette il pensiero della segreteria Pd”. E’ quanto affermano fonti del Nazareno interpellate dall’AGI. “Io non ho dubbi sul fatto che la responsabilità di questa crisi sia del M5S”, aveva detto l’ex ministra Marianna Madia al quotidiano.

Ore 07.00 – Lollobrigida (FdI): “FI e Lega prendano atto che la maggioranza è finita” – “A questo punto l’unica strada è il voto”. Lo dice in un’intervista a Il Corriere della Serra il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Francesco Lollobrigida. Per l’esponente del partito di Giorgia Meloni i partiti di centrodestra che sostengono il governo “si sono resi conto, direi finalmente, che è impossibile governare con il Pd e M5s. Si sono resi conto dell’inaffidabilità di Giuseppe Conte. Dovrebbero quindi prendere atto che questa esperienza di governo è finita”. E se invece FI e Lega dovessero continuare sulla linea dell’appoggio all’esecutivo “si assumerebbero la responsabilità di preferire un governo con il Pd a una vittoria con FdI”, aggiunge Lollobrigida.

Ore 06.00 – M5s attende discorso Draghi e deciderà – Il M5s attenderà il discorso di Draghi e poi deciderà come votare in Aula. Questa, a quanto apprende l’agenzia LaPresse da fonti parlamentari qualificate, la linea con cui domani i 5 Stelle arriveranno al Senato per ascoltare le comunicazioni del premier Mario Draghi, prima del voto di fiducia al governo.

