Crisi di governo, l’ex moglie di Conte: “Non apprezzo i cinici come Renzi”

“Non apprezzo i cinici come Renzi”: anche Valentina Fico, ex moglie del premier Conte, interviene sulla crisi di governo schierandosi dalla parte del presidente del Consiglio.

Intervistata dal Corriere della Sera, la 46enne, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò, sostiene di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito, che continua a sostenere con messaggi di incoraggiamento.

Riguardo al discorso che il premier ha tenuto lunedì 19 gennaio alla Camera, Valentina Fico dichiara: “Mi è piaciuto il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica”.

Sulla fiducia al Senato, invece, l’ex moglie del premier afferma: “Non ho poteri divinatori. Però spero riesca a ottenere la fiducia, soprattutto perché una crisi al buio ora non possiamo permettercela. Probabilmente non ci sarà una maggioranza assoluta, ma non serve per la fiducia. Poi si vedrà”.

E sul principale “nemico” del suo ex marito, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, Valentina Fico rivela: “Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dove pure in un certo grado sono fisiologiche. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani”.

