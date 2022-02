Covid, Salvini mostra il tampone sulle note di Jovanotti: “È negativo” | VIDEO

Dopo circa 10 giorni, Matteo Salvini torna negativo al Covid: ad annunciarlo è stato lo stesso leader della Lega in un video postato sui social sulle note di “Penso positivo” di Jovanotti.

Nel filmato, si vede il leader della Lega mentre scrive alcuni appunti con il sottofondo il brano “Penso positivo”. L’ex ministro dell’Interno, poi, mostra il tampone ed esclama: “No, è negativo”.

“E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi…” recita la didascalia che accompagna il video che in breve tempo è diventato virale sui social.

Salvini era risultato positivo al Covid lo scorso 3 febbraio quando, in occasione del giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si era sottoposto al tampone obbligatorio per tutti i parlamentari, motivo per cui il leghista non aveva potuto assistere in aula al discorso del neo Capo dello Stato.

Nei giorni scorsi, avevano fatto discutere le parole del segretario della Lega sui vaccini ai bambini. Salvini, infatti, aveva fatto sapere che sua figlia non era vaccinata “perchè sono scelte che spettano alle mamme e ai papà. Non devono essere oggetto di dibattito politico”.