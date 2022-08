Covid, il durissimo attacco di Renzi a Letta: “Noi con Draghi e Figliuolo, tu con Conte, Arcuri e i russi”

Covid, Renzi contro Letta: “Noi con Draghi e Figliuolo, tu con Arcuri e i russi”

“Sul Covid la differenza tra me e Letta è che lui stava con Conte, Arcuri e l’esercito russo, io ho portato Draghi e Figliuolo”: così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, attacca duramente il segretario del Pd dopo il botta e risposta scaturito dalla scelta del Partito Democratico di candidare il virologo Andrea Crisanti.

Renzi, infatti, aveva dichiarato: “Crisanti, uno dei virologi più famosi, prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate e poi in estate voleva chiuderci di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che ci prendiamo una quarantena di due mesi al primo raffreddore, e non ne usciamo”.

Un’affermazione alla quale Enrico Letta aveva replicato: “I meriti della candidatura di Crisanti. Ognuno dice cosa pensa veramente della più grande tragedia degli ultimi tempi”.

Successivamente, è arrivata la controreplica dell’ex presidente del Consiglio che in un video di 60 secondi pubblicato sui social ha affermato: “Ogni mattina Enrico Letta si alza e deve decidere come attaccare me”.

“Invece di fare campagna elettorale su Salvini e Meloni, lui si preoccupa soltanto del sottoscritto: la mattina si alza, sfodera i suoi occhi di tigre e mi attacca. Probabilmente è rimasto al 2014, poveretto. Siamo nel 2022, Enrico”.

“Io ho soltanto detto – continua Renzi – che la gestione di Crisanti da virologo era impostata sull’allarmismo. Egli infatti non voleva le chiusure all’inizio, ma le voleva per tutto il 2021, secondo me persino eccessive”.

“Se Letta vuole sapere qual è la differenza tra me e lui sulla pandemia, gliela spiego chiara. Lui e il suo partito volevano continuare a stare con Conte, Arcuri e l’esercito russo, io ho portato Draghi, Figliuolo e la svolta”.

“E se proprio vuole chiarezza sul Covid – conclude Renzi – Letta voti la Commissione d’inchiesta a cui noi abbiamo votato sì e voi avete votato no. Basta polemiche, concentriamoci sui fatti”.