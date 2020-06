Al convegno gli esperti sono tutti uomini, Provenzano: “Non partecipo, è una rimozione di genere”

“Me ne accorgo solo ora, è l’immagine non di uno squilibrio, ma di una rimozione di genere”. Con queste parole il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha spiegato l’intenzione di non partecipare più a un convegno virtuale organizzato con amministratori locali ed esperti per discutere sulla ripartenza dopo la pandemia: un confronto al quale però era prevista la partecipazione solo di uomini. Provenzano ha postato su Twitter la foto con l’elenco dei relatori e quella della locandina, dove compaiono solo esperti di sesso maschile.

Nell’elenco sono presenti anche diversi sindaci – tutti uomini – tra cui il primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti, quello di Ragusa Giuseppe Cassì, di Lecce Carlo Salvemini e di Salerno Vincenzo Napoli. Anche gli esperti e accademici convocati sono tutti uomini. “Mi scuso con organizzatori e partecipanti, ma la parità di genere va praticata anche così: chiedo di togliere il mio nome alla lunga lista. Spero in un prossimo confronto. Non dimezzato, però”, scrive il ministro nel tweet.

Tra le risposte di apprezzamento per la scelta del ministro, anche quella di Rossella Muroni, deputata di Leu, che scrive: “Bravo Peppe Provenzano che semplicemente ha sentito il disagio di ragionare sul mondo senza il punto di vista femminile”. La senatrice Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, commenta: “Molto bene, serve attenzione e cambiamento“. A organizzare l’incontro è l’Associazione Mecenate 90, che svolge attività di consulenza e di assistenza tecnica verso la Pubblica amministrazione in diversi settori, tra cui gestione dei beni culturali, promozione culturale, sviluppo locale, pianificazione strategica.

Leggi anche: 1.De Marchi (PD): “Le esperte donne esistono, ma sono escluse dalle task force” /2. J.K. Rowling accusata (di nuovo) di essere contro i trans: i tweet finiti nella bufera

Potrebbero interessarti Camici lombardi, Report risponde a Fontana: "Andremo in onda" Sciogliere il Pd. L’idea che manda in tilt i notabili di sinistra (di A. Bausone) Attilio Fontana querela Il Fatto Quotidiano