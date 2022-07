Conte: “Il reddito di cittadinanza paracadute sociale per molte famiglie, ha tolto braccia alle mafie”

Il reddito di cittadinanza ha consentito a molte persone di “sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, tornato a difendere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle.

“Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione ‘Vento’ hanno confermato la bontà di uno strumento che ha tolto braccia alle mafie”, ha detto Conte, facendo riferimento alle intercettazioni tra boss mafiosi palermitani, che si lamentano la difficoltà di trovare nuove reclute per via del reddito di cittadinanza. “Il reddito di cittadinanza non ha contrastato solo sfruttamento e lavoro nero, ma anche criminalità e violenza, agendo come presidio di legalità”, ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, a pochi giorni dal voto cruciale al Senato sul decreto Aiuti. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la fiducia, contiene una stretta sul reddito di cittadinanza e sul Superbonus, oltre a norme per facilitare la realizzazione di un termovalorizzatore vicino Roma: provvedimenti che rischiano di accentuare lo scontro tra l’esecutivo e il partito fondato da Beppe Grillo.

Dopo definito il reddito di cittadinanza “un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica”, Conte ha messo in guardia da scelte avventate sulla misura introdotta nel 2019. “Le parole di qualche politico che si sgola per chiedere l’abolizione del reddito di cittadinanza suonano, più che ridicole, pericolose: la politica ha il dovere di non perdere il contatto con la realtà”, ha detto l’ex presidente del Consiglio.

“Secondo l’Istat, il reddito di cittadinanza e le altre misure erogate dal Conte II nel 2020 hanno salvato dalla povertà assoluta 1 milione di cittadini, circa 500mila famiglie. Nel dramma della pandemia siamo intervenuti con coraggio e forza: senza quella determinazione, l’intensità della povertà in Italia sarebbe aumentata di 10 punti percentuali”, ha sottolineato Conte.