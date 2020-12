Conte: “Covid? Mai pensato di non farcela. Il pensiero di tornare all’avvocatura mi dà serenità”

Conte a Porta a Porta: l’intervista su crisi di governo e Covid

“Non ci sono stati momenti in cui c’è stata paura di non farcela, ma ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto quando è esplosa la pandemia all’improvviso. Essendo stata l’Italia il primo Paese colpito non avevamo una guida e tutto ciò che facevamo era nuovo. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto difficili”, spiega il presidente del consiglio Giuseppe Conte nell’intervista a ‘Porta a Porta’ condotta da Bruno Vespa che andrà in onda nella serata del 23 dicembre.

“Un momento particolarmente sofferto – aggiunge il premier – è quando abbiamo iniziato a vedere i decessi. Molto difficile è stata la decisione di istituire le prime zone rosse. Decisioni che si prendono solitamente nei regimi autoritari. Una grande sfida anche dal punto di vista logistico”.

Conte Porta a Porta: tema scuola

La scuola riaprirà il 7 gennaio? “Dobbiamo ripartire, cercando di ripristinare la didattica in presenza almeno al 50 per cento anche per quanto riguarda le scuole secondarie superiori”, spiega Conte. “Lo faremo con il massimo della flessibilità per quanto riguarda il sistema integrato: orari scolastici, dei trasporti e via discorrendo”, dice il premier. Conte aggiunge di aver “raccomandato, e i ministri stanno lavorando in tal senso, perché ci sia un’apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese, comunità per comunità. Distribuiremo gli orari di entrata e di uscita non in termini astratti ma a seconda delle specificità dei territori”.

“In un sistema complesso come quello italiano, anche dal punto di vista burocratico, non è facile immaginare da un momento all’altro di rivoluzionare tutto. Ci sono comparti che difficilmente dialogano tra loro, c’è da avviare un dialogo tra il centro e le autorità locali, periferiche. Qualcuno pensa che il Governo abbia la bacchetta magica con cui riorganizzare tutto il sistema. Non è così, non abbiamo il potere per farlo. La ripresa a scuola è stata una sfida molto impegnativa che non abbiamo affatto trascurato. Ad agosto con i ministri abbiamo fatto almeno 6-7 plenarie sulla scuola, proprio per cercare di far dialogare il comparto trasporti”, ha detto il premier Conte.

Tema task Force

“La task force che avrebbe prevaricato i ministeri è stata superata perché non è mai esistita“, chiarisce il premier, riferendosi all’incontro con Italia-Viva nel quale è stata eliminata la task force. E poi aggiunge: “È prevista una struttura di monitoraggio che sia l’interlocutore dell’Europa ma che serva anche a noi. Deve aggiornare l’Europa sullo stato di realizzazione delle varie opere. Avremo migliaia di cantieri. Pensare che non ci sia una struttura di monitoraggio che possa dialogare con tutte le amministrazioni centrali, con tutte le amministrazioni periferiche e con i privati, è impensabile. La struttura deve monitorare e coordinare tutto questo. È necessaria perché ce lo chiede l’Europa”.

Tema servizi

Conte si dichiara indisponibile a cedere la delega sui servizi a una forza politica di maggioranza o a una persona che non sia di sua fiducia. Ci creerebbe, dice Conte, “una struttura bicefala”, “un’anomalia”, una grave compromissione dell’operatività dei servizi”. A quando Vespa gli domanda se è disposto a cedere la delega sui servizi, Conte risponde: “Non vorrei ci fosse qualche equivoco, perché sembrerebbe che il premier si è appropriato di questi poteri. La legge sui servizi segreti attribuisce al presidente del consiglio la responsabilità politica, giuridica e anche operativa per quanto riguarda l’intelligence. Io anche avvalendomi di una mera facoltà di nominare l’autorità delegata non posso sottrarmi alle responsabilità. Il mio predecessore non aveva nominato un’autorità delegata”, dice Conte ricordando il caso di Gentiloni.

Il presidente del consiglio è ancora più preciso: “Leggo che varie forze politiche – dice – vorrebbero avere l’autorità delegata. Ma avverto che in passato l’autorità delegata era dello stesso partito del presidente, era una persona di fiducia del presidente. Se vogliamo costituire per la prima volta – e sarebbe un’anomalia in Italia – una struttura bicefala dove c’è una forza politica che prende l’autorità delegata, e c’è il presidente del consiglio, sarebbe una grave compromissione per quanto riguarda l’operatività dell’intero comparto. Detto questo, io sono disponibile a discutere di tutto ma nell’interesse generale e non di singole parti delle forze di maggioranza”.

Tema crisi di governo

“Non dico che la crisi non c’è stata, ma che non è mai stata nelle mie mani. Ho sempre detto che si va avanti ma solo se c’è una fiducia collettiva da parte di ciascuna forza della maggioranza. Sono qui per lavorare per l’interesse del Paese, è l’unico mio obiettivo. Però dico che qualsiasi altra proposta che non vada nell’interesse del Paese non mi interessa. Se le forze politiche mi chiedono di fare un rinnovamento della squadra se ne parla, ma nell’incontro di qualche giorno fa tutti quanti mi hanno ribadito che non c’è questa necessità”, ha sottolineato Conte, per poi aggiungere: “Zingaretti, Di Maio o Renzi come vicepremier? Non posso alimentare un chiacchiericcio. Ho un ruolo istituzionale e rispondo al Parlamento e non credo che in questo momento ai cittadini interessino queste dinamiche”. Per quanto riguarda il futuro, Conte ammette: “La prospettiva di tornare all’avvocatura mi dà serenità e tranquillità”.

Tema Recovery

A ‘Porta a Porta’ Conte parla anche del Recovery Fund: “Non possiamo permetterci di ritardare. Per questo ho invitato tutte le delegazioni di maggioranza ad affrettare l’esame della documentazione e ritrovarci già tra Santo Stefano e Capodanno per trovare la necessaria sintesi. Dobbiamo andare avanti e non dobbiamo indugiare oltre. Ora dobbiamo correre e ci deve essere la sintesi finale”.

“Nella riunione fatta ieri con le forze di maggioranza abbiamo discusso degli stanziamenti che sono nella bozza del Recovery sulla Salute- ha aggiunto Conte-. Si è detto che 9 miliardi sono pochi ma ho invitato tutti a considerare che quando facciamo questi calcoli, molti progetti sono trasversali. Quando parliamo dell’efficientamento degli edifici pubblici, su quello degli ospedali abbiamo altri 6 miliardi, quindi la digitalizzazione e sono altri miliardi per la sanità, in tutto si arriva a circa 15. Sono disponibile a discutere se necessario rafforzare ulteriormente lo stanziamento per la sanità. Se non riusciremo a portare a casa il risultato con il Recovery fund questo governo deve andare a casa con ignominia“.

Tema Mes

“Per quel che riguarda il Mes ho già detto che se attivarlo o meno è prerogativa del Parlamento– ha chiarito il premier-Tuttavia accettare i 36 miliardi ci porterebbe ad accumulare deficit e ricadrebbero sul debito pubblico che è abbastanza consistente. Se noi quindi li intendessimo come spese aggiuntive per la Sanità lasceremmo alle generazioni future un fardello non da poco. È la ragione per cui anche all’interno del Recovery fund alcuni dei miliardi a disposizione li utilizziamo sostitutivi e non come investimenti aggiuntivi. In sostanza, possiamo fare tutti i discorsi del mondo, ma non possiamo lasciare alle generazione future un debito fuori controllo”.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: “Gualtieri, ma lei lo ha mai letto il Recovery Plan?”. Sintesi del vertice di governo Italia Viva-Conte; // 2. Recovery Plan, a Palazzo Chigi l’incontro tra Conte e la delegazione di Italia Viva. Bellanova: “Saltata la task force”

Potrebbero interessarti Manovra, il governo incassa la fiducia alla Camera Yemen: il Parlamento prolunga stop vendita armi italiane verso Arabia ed Emirati Consigliera leghista: "I camion di Bergamo? Una fake news"