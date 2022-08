Conte: “Meeting di Rimini non ospita M5s, siamo scomodi per il sistema”

“Siamo scomodi per un certo sistema che vuole escluderci e oscurarci”. Così Giuseppe Conte ha commentato l’assenza del Movimento 5 stelle dal Meeting di Comunione e liberazione di oggi, a cui erano presenti i leader delle principali forze politiche.

“Oggi al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del Movimento 5 Stelle”, ha detto l’ex presidente del Consiglio in un post su Facebook accompagnato dall’hashtag #dallapartegiusta. “C’era invece una sfilata di politici che fanno finta di litigare in pubblico e poi intorno ad un tavolo trovano sempre l’accordo. Poi ci siamo noi, diversi da loro”, ha aggiunto Conte, facendo riferimento alla riunione tra i leader invitati, tenuta prima di salire sul palco.

Secondo il presidente dei pentastellati, il M5s è invece un partito scomodo “come le persone che difendiamo: lavoratori, giovani e piccole imprese non garantiti e tutelati da nessuno”, ha concluso Conte.