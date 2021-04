“Siamo un partito, siamo un Movimento? Non ci interessa un fico secco. Dobbiamo organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai deputati M5s in videoconferenza.

“Non bisogna abbandonare le 5 stelle, ma serve aggiornarci sia a livello nazionale che internazionale”, ha proseguito Conte nel suo intervento. “Abbiamo il dovere di guardare avanti” ha, in sintesi osservato, sottolineando il ruolo centrale della formazione e aggiungendo che il futuro centro di formazione servirà a metter in rete le esperienze amministrative.

“E’ fondamentale definire chi siamo”, ha poi spiegato Conte. “Le questioni poste sono fondamentali se vogliamo rifondare, rigenerare l’azione del Movimento. Siamo al terzo governo sostenuto dal M5S. Una carte dei principi e dei valori è essenziale”.

“Una formazione continua è indispensabile ma dobbiamo essere capaci di guardare al futuro dei prossimi 30 anni”, ha concluso l’ex premier.

