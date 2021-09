Vaccini, Conte: “Favorevoli all’obbligo se serve”

“Se come extrema ratio si dovrà ricorrere all’obbligo vaccinale non lo escludiamo affatto“, Giuseppe Conte ribadisce la sua posizione sui vaccini nel corso del programma di Rai 3 Agorà. Per l’ex presidente del Consiglio e leader del M5S non è il momento di polemiche, e immunizzare la popolazione deve restare la priorità. Stessa linea anche sul Green Pass, su cui, dice “non abbiamo bisogno di polemiche strumentali”. “Invito la Lega a prendere posizione chiara” per raggiungere “l’obiettivo del completamento la campagna vaccinale” che “sta andando bene. Dobbiamo completarla per mettere in sicurezza il Paese, la salute dei cittadini e l’economia”, aggiunge il leader del M5S.

Il riferimento è alle giravolte del Carroccio, che ha votato a favore del certificato verde in consiglio dei Ministri ma presentato mozioni contrarie in Commissione Affari Sociali alla Camera. Ieri, dove averle ritirate d’accordo con l’esecutivo – che si è impegnato a non porre la questione di fiducia sul decreto agosto, quello che introduce l’obbligo di Green pass per il personale scolastico e per chi viaggia su aerei, navi, bus e treni a lunga percorrenza – ha appoggiato gli emendamenti di Fratelli d’Italia che si oppongono al passaporto sanitario.

Ma per Conte bisogna andare avanti e ricorrere agli strumenti più efficaci per evitare nuove chiusure, e il green pass “è quello più a portata di mano”. “Se si deve discutere con le categorie, come i ristoratori, si convocano a Palazzo Chigi e si discutono loro esigenze”, osserva. Infine, sul ruolo dei pentastellati al governo, l’ex primo ministro rimarca le differenze con la Lega e afferma: “Il M5s non pone condizioni perché ha deciso di collaborare lealmente, costruttivamente e positivamente con il governo Draghi. Da questo punto di vista noi stiamo dando una mano non solo al premier Draghi ma al Paese”.