Conte annuncia “sorprese” sulle candidature M5s: “Di Battista persona seria e generosa”

“Il Pd è diventato una sorta di ufficio di collocamento, il centro impiego per coloro che hanno cambiato casacca”. Così oggi Giuseppe Conte ha commentato l’accordo che Enrico Letta ha raggiunto ieri con Carlo Calenda, dopo aver accantonato l’ipotesi di un’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle.

L’accordo con cui il Pd ha acconsentito a una suddivisione 70%/30% dei collegi uninominali con la federazione centrista Azione/+Europa, potrebbe però aver aperto un nuovo fronte per il Nazareno. “Se qualcuno pensa che l’agenda programmatica della coalizione sia questa, non ci sarà l’alleanza con Sinistra e Verdi”, ha detto in un’intervista a La Stampa Nicola Fratoianni, segretario di Si.

L’ipotesi di un dialogo con i due partiti alla sinistra del Pd è stata accolta da Conte, ospite oggi di Agorà su Rai3. “Con le persone serie che vogliono condividere l’agenda sociale con noi c’è sempre la possibilità di farlo”, ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, che ha annunciato delle “sorprese” per la campagna elettorale. “Sicuramente ci saranno delle personalità di grande prestigio e competenza che ci daranno una mano”, ha sottolineato Conte, che ieri avrebbe avuto una telefonata con Alessandro Di Battista, secondo quanto riportato dall’Adnkronos. Al centro, l’eventuale candidatura dell’ex deputato, tra i volti simbolo del movimento delle origini.

“Tutti mi chiedono di Alessandro Di Battista, una persona seria e generosa che ha dato un grande contributo alla vittoria del M5s nel 2018”, ha detto oggi Conte. “Sul suo rientro nel M5s ne discuteremo, ora c’è un nuovo percorso. Ci confronteremo in modo leale e sincero”.