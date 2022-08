Letta: “Calenda farà da magnete per i voti di centrodestra. La sinistra siamo noi”

“Calenda saprà fare da magnete per i voti di centrodestra”. Dopo l’accordo raggiunto ieri tra il leader di Azione ed Enrico Letta “la partita è aperta”, secondo il segretario del Partito democratico, che in un’intervista a Il Corriere della Sera si è detto “molto” soddisfatto dell’intesa, quasi insperata alla vigilia. “Le cose complicate, alla fine, danno più gioia”, ha detto Letta, sottolineando che “l’obiettivo era difficile”.

L’ex presidente del Consiglio ha anche spiegato la decisione di riconoscere ad Azione/+Europa il 30 percento dei collegi uninominali rimasti dopo i collegi attribuiti alle altre liste. “Se fossimo usciti senza un’intesa avremmo trasmesso il messaggio dei perdenti in partenza, per via della legge elettorale che obbliga ad aggregarsi. Gli altri, di là, tutti insieme e noi tutti divisi. No. Sarebbe stato un disastro e la dinamica della campagna sarebbe partita in avvitamento”, ha detto Letta, che ha riconosciuto di aver fatto una concessione all’alleato. “Certo, in numeri precisi sarebbe stato 76 a 24, ma preferisco puntare a conquistarne tanti di seggi piuttosto che distribuire tra i miei tanti collegi perdenti”.

Secondo Letta, il “punto vero” dell’accordo raggiunto ieri è comunque “il paragone con i tempi rapidi per il patto” fatto dal centrodestra, fatto “in 48 ore”. “La chiamano intesa, ma è stata una resa”, ha detto Letta, tornando ad accusare Lega e Forza Italia di essersi schiacciati sulle posizioni di Fratelli d’Italia. “Quando Salvini ha deciso che non correva da premier ma da ministro dell’Interno di Meloni, è finita lì: per arrendersi basta un minuto. Bandiera bianca di Salvini e Berlusconi”.

Riguardo un possibile sbilanciamento a destra dell’alleanza, Letta ha sottolineato che “la sinistra siamo noi”. “Calenda saprà fare da magnete per i voti di centrodestra. Così come noi, con la nostra lista, assieme a Roberto Speranza, avremo un grande successo nell’elettorato di sinistra e di centrosinistra”, ha detto.