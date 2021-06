Congedo di paternità, la proposta del Pd: “Portarlo da 10 giorni a 3 mesi”

Il Pd ha presentato un emendamento al Family Act che punta a estendere il congedo di paternità (o congedo parentale maschile) da 10 giorni a un periodo di tre o quattro mesi, parificandolo a quello già in vigore per le donne. L’obiettivo è consentire ai padri di essere più presenti nei primi mesi dopo la nascita del proprio figlio o della propria figlia, per prendersene cura ma anche per consentire alle donne di dedicarsi al lavoro, oltre che alla famiglia.

L’emendamento è stato inserito all’interno del Family Act della ministra Elena Bonetti, in discussione alla Camera in questi giorni. A presentarelo è stata la deputata del Pd Giuditta Pini, che già due anni fa aveva avanzato una proposta di legge simile.

Dal momento che alla Camera sono stati presentati altri due provvedimenti che puntano all’estensione del periodo dei congedi di paternità (FdI ha proposto un totale di 15 giorni, Iv di un mese) i dem puntano a trovare un accordo bipartisan sul tema.

In Italia il periodo dei congedo dopo la nascita del figlio è di dieci giorni, ma “in altri Paesi è in vigore un tempo più lungo”, spiega Pini a Repubblica. “La Spagna ha introdotto da poco la decisione di concedere tre mesi di congedo di paternità e i risultati sono finora ottimi”. La retribuzione durante il congedo parentale sarebbe per gli uomini come quella delle donne, ovvero una forbice compresa tra l’80 e il 100 per cento della normale retribuzione, a seconda del contratto nazionale del settore in cui lavorano.

