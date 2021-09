A che ora parla Mario Draghi: l’orario della conferenza stampa di oggi, 2 settembre

A che ora parla Mario Draghi in conferenza stampa oggi, giovedì 2 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: il presidente del Consiglio interverrà in conferenza stampa intorno alle ore 16, subito dopo il Consiglio dei Ministri iniziato alle ore 12. Green pass, scuola e trasporti gli argomenti che dovrebbero essere toccati dal premier. Temi che sembrano essere più stringenti anche in vista del ritorno in classe in presenza degli studenti il 13 settembre nella gran parte delle regioni italiane. Alle 12 come detto è iniziato il Cdm, al seguito del quale, indicativamente intorno alle 16, parlerà Draghi insieme con i Ministri Giovannini, Bianchi e Speranza.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora parla oggi Mario Draghi in conferenza stampa, ma dove vedere il discorso in streaming e diretta tv? L’incontro con la stampa sarà trasmesso in diretta tv dai principali Tg all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming dalla pagina YouTube della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24. Qui le indicazioni complete.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO