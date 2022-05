Ciriaco De Mita cause morte, morto l’ex premier e segretario della Dc, malattia

È morto questa mattina, 26 maggio 2022, Ciriaco De Mita, all’età di 94 anni. L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc si è spento alle 7 a Nusco, in provincia di Avellino, città di cui era sindaco dal 2014. L’ex premier lo scorso febbraio aveva subito un intervento chirurgico per la rottura del femore in seguito a una caduta in casa. Complice anche l’età avanzata, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. De Mita stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore per la caduta dello scorso febbraio. Non si può quindi parlare di una vera e propria malattia, ma delle conseguenze della rottura del femore, spesso molto gravi per persone così anziane. La conferma del decesso è arrivata dal il vice sindaco di Nusco, Walter Vigilante.

Chi era

De Mita era nato Nusco, il 2 febbraio del 1928. È stato uno dei principali esponenti della cosiddetta Prima Repubblica. Ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dal 1988 al 1989. Dopo essere stato anche ministro, era diventato sindaco di Nusco – la sua cittadina natale – nel 2014. Nella sua lunga carriera politica è stato segretario e presidente Democrazia Cristiana. Eletto in Parlamento dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008. È stato anche europarlamentare. Alla scomparsa della DC ha fatto parte del Partito Popolare Italiano, della Margherita e infine dell’Unione di Centro.