Caso Lombardia, “Ora basta”: oggi la manifestazione di protesta sotto la sede della Regione

Nella clamorosa vicenda dei dati relativi alla situazione sanitaria della Lombardia, la pubblicazione delle mail inviate da Regione all’Istituto Superiore di Sanità segna una svolta probabilmente decisiva. Con la comunicazione datata 22 gennaio, Marco Trivelli (direttore generale del settore Welfare, nominato nel pieno della pandemia) si rivolge al presidente dell’ISS Silvio Brusaferro per modificare il conteggio tra pazienti e deceduti.

Una corrispondenza che dimostra, nonostante le dichiarazioni di Fontana, che è la Lombardia ad essere responsabile per l’errore che è costato una settimana di zona rossa alla regione.

Una situazione decisamente eclatante, che ha spinto a convocare una manifestazione di protesta per lunedì 25 gennaio alle 18.00 sotto Palazzo Lombardia, sede della Regione. Il titolo è eloquente: “Ora basta – i vostri fallmenti non si contano più!”.

Il testo diffuso dagli organizzatori recita: “Regione Lombardia ha fallito sui vaccini anti influenzali, sul tracciamento, sulla gestione dei vaccini anti Covid. Adesso ha pure sbagliato a fare i calcoli. Ha fornito dati sbagliati all’Istituto Superiore di Sanità, includendo fra i positivi anche i guariti. Una volta che si sono accorti dell’errore hanno chiesto la rettifica, mentre parlavamo di punizione dando la colpa della zona rossa al governo. Solo una cosa può fare, adesso, la giunta Fontana: andare a casa! Se scendi in piazza vieni dotato di mascherina, bandiere, cartelli e calcolatrice! Manifesteremo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con il distanziamento previsto per questo ci saranno posti limitati. Ma puoi fare la tua parte anche in maniera virtuale: pubblica una foto con una calcolatrice e un foglio che riporta l’#orabasta. Un gesto simbolico per esprimere il nostro dissenso in una grande piazza digitale”.

Decisamente nutrito l’elenco degli organizzatori, in costante aggiornamento:

Acli provinciali Milano, Monza e Brianza

AiutArci a Milano

Alleanza Civica Milano

Arci Lombardia

Arci Milano

Articolo Uno Milano Metropolitana

Associazione Laudato Si’

Associazione Radicali Milanesi Enzo Tortora

Casa Comune

Centro Democratico

Forum per il Diritto alla Salute

Giovani Democratici Lombardia

Giovani Democratici Milano

Gruppo PD in Consiglio Comunale di Milano

I Sentinelli di Milano

In Rete

Italia Viva Milano Metropolitana

Medicina Democratica

Milano in Azione

Milano in Comune

Milano Progressista

Milano Unita

Movimento Lombardi Civici Europeisti

M5S Lombardia

M5S Milano

PD Bergamo

PD Lombardia

PD Milano Metropolitana

Più Europa Milano

Possibile Milano

PSI Milano

Rifondazione Comunista Milano

Sardine Brescia

Sardine Milano

Sinistra delle Idee – Sezione di Milano

Sinistra Italiana Lombardia

Studenti Presenti

Verdi – Europa Verde Milano

Verdi Lombardia

Volt Milano

