Calenda tentato dallo strappo con il Pd: ora il leader di Azione potrebbe correre da solo

Calenda-Pd: ora il leader di Azione potrebbe correre da solo

Carlo Calenda potrebbe ripensarci: il leader di Azione sarebbe tentato dallo strappo con il Partito Democratico dopo l’accordo del partito di Enrico Letta con Sinistra Italiana e Verdi.

L’ex ministro dello Sviluppo economico, il cui silenzio su Twitter fa rumore, potrebbe annunciare la sua decisione definitiva nel corso di Mezz’ora, su Rai3, di cui è ospite.

Dopo l’accordo tra Pd, Sinistra italiana e Verdi, il leader di Azione non ha rilasciato commenti, facendo aumentare i sospetti di chi crede che ora Calenda sia pronto a strappare per correre da solo.

A frenare la tentazione del leader di Azione sarebbero i vertici di +Europa, contrari allo strappo con il Partito Democratico.

Secondo alcuni retroscena, l’ex ministro potrebbe chiedere di rinegoziare l’accordo siglato con Letta la settimana scorsa o addirittura decidere di stracciare l’intesa decidendo di correre da solo, forte di alcuni sondaggi che lo darebbero addirittura in grado di raggiungere il 15% nel caso in cui decidesse di non allearsi con nessuno in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.