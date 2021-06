Calabria: Pd, M5S e Leu candidano Maria Ventura, l’imprenditrice attivista Unicef

Maria Ventura sarà la candidata unitaria del centrosinistra e del M5S alla presidenza della Regione Calabria nelle elezioni amministrative in programma il prossimo autunno. Lo hanno annunciato in una nota congiunta il segretario del Pd Enrico Letta, il futuro leader del M5S Giuseppe Conte e il Ministro della Salute in quota Leu Roberto Speranza. “Dopo settimane di intenso e serio confronto con tutte le forze politiche e civiche del territorio che si riconoscono nella coalizione tra il centrosinistra unito e il M5S, annunciamo la candidatura di Maria Ventura alla presidenza della Regione Calabria”, si legge nel comunicato.

“Maria Ventura – Presidente di Unicef Calabria e imprenditrice alla guida di un solido gruppo attivo nel settore degli armamenti ferroviari – è la personalità migliore per conciliare slancio nei valori e pragmatismo nell’azione. La nostra proposta guarda alla Calabria che lavora e che lotta, che innova e costruisce un riscatto vero, oltre ogni retorica”, dichiarano gli esponenti dei tre partiti.

“Maria Ventura unisce il centrosinistra, il Movimento 5 Stelle e tutto il civismo che si ritrova nei valori della giustizia sociale, dello sviluppo sostenibile, del contrasto alla ‘ndrangheta, della sanità di eccellenza per tutti, dell’istruzione e della ricerca come priorità assolute. Valori che uniscono progressisti e riformisti. La Calabria che si rialza dopo il Covid riparte da una candidatura unitaria di PD, M5S, Leu, Psi e Liste Civiche. Riparte dalla forza e dalla tenacia di una donna che mette la sua storia e le sue competenze al servizio della propria terra”, conclude la nota.

Dopo il lancio della candidatura di Gaetano Manfredi a Napoli, Ventura è la seconda figura unitaria che Pd M5S e Leu presentano alle prossime amministrative. Le Regionali in Calabria sono state indette dopo la morte dell’ex governatrice in quota Forza Italia, Jole Santelli, a ottobre 2020, sostituita ad interim dal leghista Antonino Spirlì.