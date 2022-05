Beppe Sala: “Salvini a Mosca? Se ci sta almeno un anno, lo porto in spalla io” | VIDEO

“Se ci sta almeno un anno lo porto in spalla io”: così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato il viaggio di Matteo Salvini a Mosca annunciato dal leader della Lega lo scorso 28 maggio.

L’iniziativa di Salvini, che ha provocato smarrimento e malumori anche all’interno del Carroccio, è stata quindi liquidata con una battuta dal primo cittadino meneghino, che ha risposto così a una domanda di una giornalista: “Dipende da quando ci rimane. Se ci sta almeno un anno lo porto in spalla io”.

Mayor of Milan Beppe Sala mocks Matteo Salvini’s “mission” to Russia: “If he stays there at least a year I will take him there on my shoulders”. May 30, 2022. pic.twitter.com/HpQadgpVl6

