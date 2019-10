Teresa Bellanova: “Mi auguro che Renzi torni a Palazzo Chigi come premier”

Teresa Bellanova: “Mi auguro che Renzi torni al governo”

“Mi auguro che Renzi torni a Palazzo Chigi”: a dirlo è stata la ministra dell’Agricoltura e delle Politiche Agricole Teresa Bellanova.

La neo ministra si trovava ospite alla trasmissione Agorà, su Rai Tre, quando ha rilasciato un commento con il quale ha espresso la sua speranza che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, torni a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio.

Il suo auspicio, però, non è riferito all’immediato, ma a ciò che accadrà dopo le prossime elezioni. Teresa Bellanova ha anche aggiunto: “Alle elezioni, con M5s saremo avversari”, sottolineando come l’attuale governo, di fatto, si regga su una maggioranza traballante.

“Abbiamo avuto momenti in cui ci siamo contrastati fortemente”, ha continuato, “Io con il presidente Conte sono un persona rigorosa come lo sono sempre stata con tutti. Abbiamo avuto momenti in cui ci siamo contrastati fortemente come quando arrivavano in Parlamento proposte dove c’erano i condoni fiscali, dove c’era il condono per Ischia, dove c’era l’uso dei fanghi in agricoltura. Ho contrastato e quelle cose continuo a considerarle degli errori. Rispetto a quello che dobbiamo fare adesso c’è un programma e dobbiamo provare a rispettarci tutti quanti perché i programmi si portano avanti così”.

Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che verrà battezzato stasera, 18 ottobre alla Leopolda a Firenze, attualmente rappresenta l’ago della bilancia del governo giallo-rosso. Nato poco dopo la creazione del governo Conte bis proprio su impulso di Matteo Renzi, ora Italia Viva è in qualche modo temuta da Pd e M5S, perché dai suoi voti dipende la tenuta dell’esecutivo.

La ministra Teresa Bellanova, assieme alla ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti e al sottosegretario Ivan Scalfarotto, è una dei tre esponenti del partito di Matteo Renzi nel governo.

