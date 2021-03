La deputata Baldini alla Camera: “Quando vaccinate i parlamentari?” | VIDEO

“Quando vaccinate i parlamentari? Noi non lavoriamo in sicurezza”: lo ha detto, chiedendolo al presidente della Camera Roberto Fico, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini nel corso di un suo intervento in Aula.

“Ieri mancavano un sacco di componenti della vigilanza Rai perché erano in quarantena – ha dichiarato la Baldini – le persone parlano senza mascherina, lei mi deve dire se la situazione alla Camera è sicura dal punto di vista sanitario”.

“Mi chiedo presidente le vaccinazioni per i parlamentari perché non vengono fatte. Perché hanno un costo? Noi non lavoriamo in sicurezza” ha continuato la deputata di Forza Italia.

“Le vaccinazioni si fanno sulla base del piano vaccinale che è stato preparato dal governo” ha risposto il presidente della Camera, sottolineando che “per tante categorie” la vaccinazione è una “questione di sicurezza”.

Leggi anche: 1. Covid, nuovo decreto dopo Pasqua: riapertura delle scuole con i test rapidi, verso deroga a parrucchieri / 2. Covid, come potrebbero cambiare i colori delle Regioni a partire da lunedì 29 marzo / 3. Cosa sappiamo per certo (e cosa ancora non sappiamo) sul vaccino AstraZeneca

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Governatori vs Draghi. Toti attacca il governo e fiuta la trappola: “No allo scaricabarile” Si scrive Moratti, si legge incubo: la videolettera di Riccardo Bocca Renzi messo all’angolo dalla intervistatrice Fatima Manji che lo incalza sui sauditi