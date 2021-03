Assemblea nazionale Pd: si vota per eleggere il nuovo segretario dem | DIRETTA

È iniziata l’assemblea del Partito Democratico. Scopo dell’assemblea è eleggere il nuovo segretario dem. Non è previsto dibattito ma solo gli interventi dei candidati segretari, al momento il solo Enrico Letta.

I lavori si aprono con l’intervento della presidente Pd, Valentina Cuppi, che informerà l’assemblea sul quadro politico e sulla situazione che si è venuta a determinare con con le dimissioni di Nicola Zingaretti. Dopo l’intervento, la presidente Cuppi annuncerà la raccolta delle firme a sostegno della candidatura di Enrico Letta e, se ce ne saranno, di altri candidati.

I lavori saranno quindi sospesi per circa un’ora e si riprenderà alle 11.30 circa con la lettura dei risultati della raccolta firme. A quel punto, intorno alla 11.45, dovrebbe prendere la parola Enrico Letta. Alle 12.30 circa è prevista la fine dell’intervento dell’ex premier e l’inizio della votazione online.

LA DIRETTA

Ore 10.45 – Walter Verini eletto tesoriere del Pd – L’assemblea nazionale del Pd ha votato Walter Verini Tesoriere nazionale del Partito Democratico con 775 voti favorevoli, 4 contrari, 23 astenuti.

Ore 10.20 – Cuppi: “Il Pd sappia combattere, basta battaglie intestine” – “Serve un partito che sappia interpretare e combattere per le istanze democratiche” senza rimanere imbrigliato da “battaglie intestine fra aree culturali che rischiano di cristallizzarsi in lotta fra correnti”. Lo ha detto la presidente del Pd, Valentina Cuppi, aprendo i lavori dell’assemblea dem chiamata ad eleggere il nuovo segretario. “Abbiamo attraversato un anno difficilissimo”, ha ricordato Cuppi dopo aver ringraziano Nicola Zingaretti, segretario dimissionario: “Ma in tutto questo tempo abbiamo mostrato capacità di fronteggiare la pandemia e lo facciamo anche adesso con il nuovo governo che nasce e di cui facciamo parte. Servivano scelte che sapessero arginare il contagio e sostenere chi era in difficoltà”.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

“Possiamo essere il partito che al contempo si occupa dei diritti civili e sociali senza farci dipingere come quelli che si dedicano solo ai primi? Dobbiamo occuparci di entrambi”

Ore 10.00 – Guerini: “Sottoscritto questa mattina la candidatura di Letta” – “Come previsto dalle nostre regole, ho sottoscritto questa mattina la candidatura di Enrico Letta a Segretario Nazionale del Partito Democratico. A Enrico i migliori auguri di buon lavoro a servizio del PD e del Paese”. Così il ministro Lorenzo Guerini, leader di Base Riformista, area del Pd che guida assieme a Luca Lotti.

Ore 09.30 – Letta: “Una emozione salire al Nazareno dopo sette anni” – “Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. Io ci sono. Ci vediamo alle 11.45 sulla pagina Facebook del PD e di ⁦ Immagina Web”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

Il voto elettronico

Come anticipato dallo stesso Letta quindi, sarà una votazione online su una piattaforma dedicata, con un sistema che ricorda il voto elettronico utilizzato in Parlamento. Il risultato sarà, dunque, immediato. Per partecipare al voto, i componenti dell’assemblea dovranno registrarsi sulla piattaforma. La proclamazione del nuovo segretario è prevista per le 13.30 circa. Il nuovo segretario, a quel punto, potrebbe fare una dichiarazione all’assemblea.

Nella sede del Nazareno è prevista la sola presenza della presidente, Valentina Cuppi, e di un gruppo ristretto di dirigenti e probabilmente dello stesso Enrico Letta.

Leggi anche: Si scrive Enrico Letta si legge Nicola Zingaretti: renziano ti tengo d’occhio. Ecco perché MaZinga “ci sarà”

Potrebbero interessarti Le dimissioni capolavoro di Zinga: ora il Pd è esattamente ciò che voleva Letta a capo del PD e Conte leader dei 5 Stelle: la vendetta postuma di Zingaretti Da lunedì 3 settimane chiusi in casa ma nessuno lo chiama lockdown (di G. Cavalli)