Alessandra Mussolini appoggia la legge contro l’omotransfobia: “Basta discriminazioni”

Alessandra Mussolini: “Ddl Zan subito! Mai più discriminazioni”

Alessandra Mussolini si schiera a favore del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. La ex parlamentare e personaggio televisivo, che ha militato sia in Alleanza Nazionale che in Forza Italia ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post di sostegno al Ddl che, soprattutto nelle ultime settimane, ha fatto molto discutere. “Subito la legge… Mai più discriminazioni!!!”, ha scritto Mussolini. E sui social è subito partita l’ironia: “Ti hanno rubato il telefono?”, si è chiesto qualcuno. Altri l’hanno soprannominata “compagna Mussolini”. Altri ancora hanno ringraziato l’ultimo programma televisivo a cui ha partecipato. Ballando con le Stelle. “Ti ha proprio cambiato”, hanno commentato.

Il disegno di legge contro l’omotransfobia a prima firma del deputato del Pd Alessandro Zan e sostenuto da Pd-M5S-Leu-Iv è passato alla Camera a novembre del 2020 ma la sua approvazione si è bloccata in Senato dopo che la Lega, e le altre forze di centrodestra, hanno definito il provvedimento non prioritario, impedendo così l’avvio della discussione in commissione Giustizia.

Leggi anche: 1. Ddl Zan contro l’omofobia, slitta ancora la discussione della legge in Senato. Ostellari (Lega): “C’è un problema tecnico da risolvere” 2. Effetti collaterali del “Governo di tutti”: la Lega blocca la legge sull’omofobia (di Giulio Cavalli); // 2. Omotransfobia, il difficile cammino e le polemiche sulla legge che vieta l’odio contro omosessuali e trans (di Federica D’Alessio); // 3. Legge contro l’omofobia: no secco della Lega. Ora il ddl Zan è a rischio al Senato

Potrebbero interessarti Draghi a TPI: “Faremo debito buono. Stellantis? Dossier non è aperto” Riaperture, Draghi: "Ci prendiamo un rischio ragionato" Letta: “Non escludo alleanze con Berlusconi”