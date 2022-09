Aborto, parla la ragazza che ha contestato Boldrini: “Non ci rappresenta, il Pd ha governato a braccetto con il centrodestra”

“Non ci rappresenta. Era lì per il Pd che ha governato a braccetto con il centrodestra sotto il governo Draghi”. Così la studentessa romana protagonista del confronto con Laura Boldrini ha spiegato la scelta di contestare l’ex presidente della Camera durante una manifestazione per i diritti delle donne. “Non saremo mai uguali, né mai unite”, ha detto l’attivista 17enne in un’intervista a La Repubblica, dopo che il video dello scambio è diventato virale sui social nelle ultime ore.

“A Boldrini abbiamo chiesto della mancata applicazione della legge 405 del 1975 sull’istituzione dei consultori e della contraccezione gratuita possibile solo in poche Regioni. Non sapeva cosa fosse”, ha detto la giovane liceale, membro del collettivo Osa, opposizione studentesca d’alternativa, e coordinatrice di Potere al popolo. “Poi si chiedono perché il Pd è stato sconfitto alle elezioni”.

Secondo la ragazza, il partito guidato da Enrico Letta “ha deluso chi l’ha votato e ha deluso un’intera classe sociale. Tra me e loro non c’è solo una divisione di militanza politica, c’è una differenza sulle questioni sociali”. Inoltre“ha sempre parlato di diritti civili, delle donne, ma poi non si è opposto e anzi ha contribuito ai tagli alla sanità pubblica, alle privatizzazioni, alla chiusura dei consultori”. “Ci sentiamo traditi anche come giovani”, ha aggunto, parlando di una “questione anagrafica”. “Noi siamo quelli degli stage non pagati, del lavoro sfruttato, dell’alternanza scuola-lavoro o dei progetti in azienda. Siamo quelli che per questo hanno pianto tre compagni, Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta. Siamo quelli della generazione di Luana D’Orazio, morta a 22 anni mentre faceva l’operaia tessile. Sentiamo che Luana è una di noi. Non Boldrini”.

Riguardo lo scontro con Boldrini alla manifestazione di mercoledì, ha detto che la deputata dem sosteneva “che il problema non è la gratuità della pillola, ma la distribuzione e invece sbaglia perché chi è povera, chi è precaria ha problemi di accesso anche ai costi bassi dei farmaci contraccettivi. È un problema sociale, e anche questo segna una distanza”.

Sull’invito di Boldrini a rivolgersi piuttosto a Fratelli d’Italia, l’attivista ha detto che “è un errore darci dei meloniani”, parlando di una “battuta sarcastica” da parte dell’ex presidente della Camera. “La prima grande piazza dell’opposizione e della difesa dei diritti dopo la vittoria del centrodestra è stata la nostra”.