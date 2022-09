“Vada via perché lei e il Pd non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza”. Così alcune manifestanti hanno contestato la onorevole Laura Boldrini arrivata all’Esquilino (a Roma) per unirsi alla manifestazione organizzata da Non una di meno per la Giornata mondiale dell’aborto libero, sicuro e gratuito. Un duro botta e risposta che è stato ripreso e condiviso sui social. “Sa perché non siamo unite?”, risponde la manifestante, “perché a lei delle persone che stanno nelle case e nei quartieri popolari non gliene frega niente, invece a me sì e io li difendo. Beatrice Lorenzin (ex ministra della Salute, ndr) ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Lei mi dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo vada a dire ai giovani, ai precari a chi vive nei quartieri popolari. E non ha mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata”.