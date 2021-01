A che ora parla Conte al Senato: l’orario del discorso e della votazione fiducia al Governo

A che ora parla oggi – martedì 19 gennaio 2021 – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato della Repubblica? Il premier terrà il suo discorso per chiedere la fiducia intorno alle ore 9.30. A che ora si voterà? La giornata sarà lunga: la discussione durerà circa 5 ore. Conte riprenderà la parola per rispondere. Poi si procederà al voto intorno alle 19.30 (qui le ultime notizie di oggi sulla crisi di governo).

Le sorti del Governo in queste ore appese ai “responsabili”, ovvero i senatori disposti a tenere in piedi l’esecutivo messo in crisi dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Conte avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Troverà appoggi al Senato per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Non ci resta che aspettare qualche ora per scoprirlo.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora Conte terrà il suo discorso e a che ora ci sarà la votazione, ma dove vedere tutto in streaming e tv? Sarà possibile seguire il discorso del Presidente del Consiglio e la successiva votazione in diversi modi: in primis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) che trasmetterà dalle ore 9.30 a chiusura le comunicazioni del premier, il dibattito e il voto. Sulla notizia saranno poi ovviamente tutti i canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso e votazione sulla fiducia al Governo anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24. Non è escluso poi che l’intervento di Conte non venga trasmesso anche sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo.

Leggi anche: 1. “Aiutateci”: il discorso di Conte nel momento più difficile per l’Italia (di L. Telese) /2. Cosa ha detto Conte: il discorso integrale alla Camera /3. Il Conte dimezzato: il premier può davvero sopravvivere senza maggioranza? Gli scenari della crisi

4. Sportiello (M5S): “Renzi irresponsabile, crisi di governo devastante per la lotta al Covid” /5. Meloni: “Conte è uno sconosciuto che nessuno ha votato, fa rimpiangere la Prima Repubblica”

