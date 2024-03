Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, amore in rialzo in queste giornate di marzo, tutto merito dell’intervento di Venere favorevole. Ci sarà una grande voglia di rinnovamento e cambiamento anche sul lavoro. Coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 marzo 2024), quelle di oggi e domenica saranno giornate importanti per i sentimenti che invitano a parlare in modo chiaro. Concreto. Basta tergiversare o giocare con i sentimenti delle persone che vi vogliono bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta una giornata che trascorre in una maniera incerta dal punto di vista sentimentale. Troppa stanchezza sul lavoro, dovete fermarvi e rilassarvi. Avete bisogno di recuperare le energie. Vedrete che ci saranno belle opportunità di successo, ma dovete anche imparare a dire di no e avere un po’ di pazienza se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Luna in netta opposizione, non è una giornata semplice per i sentimenti, meglio rimandare tutto ai prossimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è ottimo. Se ci sono problemi, dovete risolverli subito. Ora. Senza tergiversare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 marzo 2024), si prospetta un buon recupero fisico, psicologico e sentimentale in questo fine settimana che ormai è alle porte. Per quanto riguarda il lavoro, state per chiudere una situazione vecchia ed aprirne una nuova. Cambiamenti.

PESCI

Cari Pesci, nelle prossime ore avrete alcune conflittualità da risolvere in amore, soprattutto con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, sono giornate di forti soddisfazioni. Vedrete che tutto si aggiusta e ci saranno ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ci sarà una grande voglia di rinnovamento nel mondo del lavoro, ma non solo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.