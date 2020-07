Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vi permetterà di recuperare energie in amore, cercate di approfittarne. Giove è contrario e ostacola i progetti in corso, cercate di essere più diplomatici e trovate un punto d’incontro. Avete bisogno di maggiore riposo, quindi non stressatevi troppo.

TORO

Cari Toro, quella di oggi è una giornata intensa secondo il guru delle stelle, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, i pianeti sono intriganti. Cercare di essere soltanto più tranquilli e portare pazienza, chi ha tra le mani un progetto importante soprattutto per la carriera non deve trascurarlo, impegnatevi a fondo.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore state vivendo una fase di recupero, le stelle sono dalla vostra parte e vi accompagneranno fino alla metà del mese, attendete una risposta importante, quindi fate attenzione alla Luna contraria. Il lavoro procede spedito, a fine mese arriveranno buone notizie.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata favorevole per l’amore grazie a un quadro armonico dei vostri pianeti, le amicizie finalmente potranno trasformarsi, consolidarsi e in certi casi diventare qualcosa di più. Nel campo professionale arrivano novità interessanti, buone proposte.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, negli ultimi tempi avete fatto nuovi incontri che potrebbero tormentare i vostri pensieri e trasformarsi in qualcosa di più importante, lasciatevi andare, Marte è dalla vostra parte e stimola il vostro cuore, ma anche la carriera: a breve arriveranno le risposte che stavate cercando.

VERGINE

Cari Vergine, evitate di innervosirvi per poco, non date risposte avventate al vostro partner altrimenti rischiate di incrinare il vostro rapporto. Qualche difficoltà in particolare con chi dialoga con il segno dei Pesci. Nel campo professionale subentrano dei miglioramenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quel Cancro: giornata positiva soprattutto per quelle amicizie destinate a diventare qualcosa di più.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 3 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2020