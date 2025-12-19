Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle parlano di scelte. Non puoi più rimandare una decisione che riguarda lavoro o sentimenti. È un cielo che chiede equilibrio, ma anche coraggio. In amore serve chiarezza: o si cresce insieme o si cambia direzione. I single devono smettere di guardare al passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 dicembre 2025), sei in una fase di grande trasformazione. Le emozioni sono profonde, a volte difficili da gestire, ma estremamente rivelatrici. Sul lavoro puoi ottenere molto se smetti di diffidare di tutti. In amore c’è passione, ma anche bisogno di verità: basta giochi di potere. Le coppie si rinnovano, i single attraggono persone intense. Attenzione allo stress: trova uno spazio solo tuo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e movimento. Le stelle favoriscono viaggi, cambiamenti e nuove prospettive. Sul lavoro è il momento di osare, ma senza promettere più di quanto puoi mantenere. In amore sei sincero, a volte troppo: misura le parole. I single vivono incontri stimolanti, spesso fuori dagli schemi. Energia buona, ma attenzione alle distrazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo ti mette alla prova ma ti rende più forte. Le responsabilità aumentano, soprattutto sul lavoro, ma anche le soddisfazioni. È il momento di dimostrare chi sei davvero. In amore sei più chiuso del solito: prova a mostrare le emozioni, non è una debolezza. Le relazioni solide resistono, le altre chiedono impegno. Recupero lento ma costante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 dicembre 2025), sei in fermento. Idee nuove, voglia di cambiare e di rompere vecchi schemi. Il lavoro favorisce chi opera in ambiti creativi o tecnologici. In amore desideri libertà, ma qualcuno potrebbe chiederti più presenza. I single vivono incontri improvvisi e fuori programma. Attenzione all’irrequietezza: non tutto va cambiato subito.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è dalla tua parte sul piano emotivo. Sei più ispirato, più empatico e più vicino ai tuoi desideri profondi. Sul lavoro segui l’istinto, ma resta con i piedi per terra. In amore è un momento dolce: chi ama davvero può fare progetti, chi è solo può innamorarsi. Proteggi la tua sensibilità e scegli ambienti che ti fanno stare bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: il cielo ti mette alla prova ma ti rende più forte. Le responsabilità aumentano, soprattutto sul lavoro, ma anche le soddisfazioni.