Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 12 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di grande interesse per i nati sotto questo segno. Chi ha un amore e vuole confermare un sentimento in questo periodo dovrebbe cercare di incontrare la persona che ama… Rapporti un po’ più complicati con i segni del Toro e del Capricorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 gennaio 2024), questo periodo parla d’amore: sarà la giornata migliore per far colpo su qualcuno. Ma anche per impostare progetti in vista dei prossimi giorni. Giove opposto indica sempre la strada della prudenza nelle finanze, questioni di casa e compravendite possono sbloccarsi dopo maggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle promettono bene in questo periodo dell’anno, Venere è nel vostro segno zodiacale. Sarebbe tutto più limpido se non ci fosse Saturno dissonante. Quelli che hanno una bella storia d’amore possono iniziare un progetto: attenzione ai legami con Gemelli e Vergine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il periodo che state vivendo è favorevole, ma forse vivete un po’ troppo per il lavoro. Molto dipende dal ruolo che occupate. Potendo, dovreste dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Per fortuna, alla fine di gennaio ci sarà una concentrazione di pianeti nel vostro segno veramente molto importante. Coloro che hanno vissuto una crisi sentimentale o un momento di grande disagio devono cercare di recuperare al più presto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 gennaio 2024), quando siete stanchi, difficilmente vi mettete a dormire; anzi, più facilmente vi mettete a polemizzare… Magari evitate… Siete persone che amate stare nel sociale, avere amicizie, ma essendo governato da Saturno avete bisogno di isolarvi ogni tanto, per riflettere e capire cosa fare per il prossimo futuro.

PESCI

Cari Pesci, vi sentite sulle monagne russe in questo periodo. Le stelle sono favorevoli in questa giornata di gennaio, ma attenzione: potrebbe arrivare una forte tensione. Per quanto riguarda l’amore, il cielo non vi sorride granchè: tutti coloro che hanno vissuto una crisi la dimenticassero assieme alla persona che l’ha comportata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: periodo di grande interesse per i nati sotto questo segno. Spazio all’amore!